München - Nachdem in München am Donnerstagvormittag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist, hat die Polizei die Zahl der Verletzten konkretisiert. Aktuell würden "ca. 20 verletzte Personen" durch die Rettungskräfte versorgt, teilten die Behörden mit.Über die Schwere der Verletzungen lägen noch keine Informationen vor. Deshalb seien unter anderem Rettungshubschrauber im Einsatz. Zuvor hatte die Polizei bereits mitgeteilt, dass der Fahrzeugführer vor Ort gesichert werden konnte und von ihm derzeit keine weitere Gefahr ausgehe. Die Hintergründe, insbesondere ob es sich um einen Unfall oder eine Attacke handelte, waren zunächst weiter unklar.Der Vorfall hatte sich im zentralen Stadtbezirk Maxvorstadt ereignet. Bei der Menschengruppe soll es sich um Teilnehmer eines Streikzugs der Gewerkschaft Verdi handeln. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit starken Kräften vor Ort. In der bayerischen Landeshauptstadt gelten wegen der am Wochenende anstehenden Münchner Sicherheitskonferenz bereits erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.