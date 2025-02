Die Siemens-Aktie zeigt sich am Donnerstagmorgen mit einem Kursgewinn von über +4% in sehr starker Verfassung und steigt auf ein neues Allzeithoch. Was steckt hinter der Top-Performance des Industrietechnikkonzerns und sollten Anleger trotz des Höchststandes immer noch in Siemens investieren? Solide Zahlen Siemens präsentierte am Morgen seine Quartalszahlen und diese können sich sehen lassen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn schnitt der DAX-Konzern ...

