Einstufung von Montega AG zu Havila Kystruten AS



Unternehmen: Havila Kystruten AS

ISIN: NO0011045429



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.02.2025

Kursziel: 2,50 NOK

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



HIT-Feedback: Solide Performance in Q4 - Januar auf Kurs für die EBITDA-Guidance von 400-500 Mio. NOK in 2025



Havila Kystruten AS hat in der vergangenen Woche seine KPIs für 2024 sowie für Januar 2025 veröffentlicht und diese auf den Hamburger Investorentagen (HIT) präsentiert. In diesem Rahmen wurde sowohl die EBITDA Prognose für das Gesamtjahr 2024 auf über 200 Millionen NOK konkretisiert als auch die Ziele für 2025 bestätigt. Wir sind nach wie vor von der Attraktivität des Investment-Case überzeugt und bekräftigen daher unser Votum "Kaufen".

KPI-Entwicklung zeigt kontinuierliche Verbesserungen - Ausblick für 2025 bestätigt: Mit dem Abschlussquartal auf den veröffentlichten Niveaus hat das Unternehmen im Jahresverlauf kontinuierliche Verbesserungen bei den wichtigsten Leistungskennzahlen (KPIs) erzielt. Besonders erfreulich ist das vierte Quartal, in dem die Auslastung auf dem hohen Niveau der Hochsaison im dritten Quartal gehalten werden konnte. Dies untermauert den allgemeinen Trend auf der Postschiffroute, auch in der Nebensaison eine vergleichsweise konstante Auslastungsraten zu erzielen, wenngleich auf einem niedrigeren Preisniveau. Beide KPIs verzeichneten im vierten Quartal ein deutliches Wachstum im Jahresvergleich, was die operativen Verbesserungen des Unternehmens und die überlegene Qualität seines Produkts im Vergleich zum Wettbewerb widerspiegelt.



[Abbildung]



Fokus auf Preis- und Produktentwicklung: Nach dem ersten vollständigen Geschäftsjahr mit allen vier Schiffen wird der Schwerpunkt ab 2025 auf der Optimierung der Preisstruktur und der Weiterentwicklung des Produkts liegen. Aufbauend auf der erfolgreichen Erhöhung der durchschnittlichen Kabinenpreise (ACR) in diesem Jahr wird das Unternehmen verstärkt daran arbeiten, die Ausgaben der Passagiere an Bord zu steigern. Dazu gehören die Erweiterung des Angebots an Annehmlichkeiten und Aktivitäten sowie die Optimierung von Paketangeboten zur Generierung zusätzlicher Einnahmen. Angesichts der hohen Nachfrage nach Premium-Preiskategorien erwägt Havila zudem, einige bestehende High-End-Kabinen zu Suiten umzubauen. Diese Umrüstungen könnten entweder während regulärer Werftaufenthalte oder sogar im laufenden Schiffsbetrieb durchgeführt werden.



Trotz dieser Verbesserungen bleibt die Preisgestaltung insgesamt wettbewerbsfähig - häufig auf oder leicht unter dem Niveau des Hauptwettbewerbers - was weiteres Potenzial für zukünftige Preisanpassungen erkennen lässt.



Refinanzierung für 2025 geplant: Neben operativen Verbesserungen wird ein zentrales Ziel für dieses Jahr die Refinanzierung der besicherten Kreditfazilität in Höhe von 263 Mio. EUR (Q3/24) sein, die im Juli 2026 fällig wird. Der CFO hat betont, dass das aktuelle Hochzinsumfeld vergleichsweise vorteilhaft ist. Wir gehen daher davon aus, dass das Unternehmen in den kommenden Monaten die Gespräche mit potenziellen Kreditgebern intensivieren wird. Die eingeführte monatliche Berichterstattung über zentrale KPIs sollte diesen Prozess aus unserer Sicht unterstützen. Neben einer vollständigen Refinanzierung der Fazilität sehen wir mehrere Vorteile in einer teilweisen Sale-and-Leaseback-Transaktion der Flotte. Erstens wären die Finanzierungskosten auf Ebene des Leasinggebers voraussichtlich deutlich günstiger als die derzeitigen Konditionen von Havila. Zweitens könnte der Verkauf zur Reduzierung der Verschuldung beitragen und dem Unternehmen dadurch mehr operative und strategische Flexibilität verschaffen. Drittens würde eine solche Transaktion eine unabhängige Validierung der Brokerwerte der Schiffe ermöglichen. Unabhängig vom gewählten Szenario erwarten wir, dass die Konditionen spürbar vorteilhafter sein werden als die der bestehenden Fazilität. Dennoch haben wir unsere Spread-Erwartungen angesichts der höheren Refinanzierungskosten für 2025 in der Branche von 4% auf 5,5% angehoben.



2026 und darüber hinaus: Das Unternehmen hat mehrfach die Absicht geäußert, nicht nur den bestehenden Vertrag mit der norwegischen Regierung zu verlängern zu wollen, sondern sich auch um zusätzliche Kapazitäten auf der Postroute für die nächste Konzessionsperiode ab 2030 zu bewerben. Wir sehen Havila gut positioniert, sowohl die Vertragsverlängerung zu sichern als auch zusätzliche Kapazitäten zu gewinnen - insbesondere aus folgenden Gründen: * Das Flottenalter ist ca. 30 Jahre jünger als das des Wettbewerbers Hurtigruten

* Unübertroffenes ESG-Profil mit dem Ziel, die erste klimaneutrale Kreuzfahrt-gesellschaft zu werden

* Bewährtes Produkt mit hoher Kundenzufriedenheit (NPS von 72) * Effizienzvorteile durch eine größere Anzahl identischer Schwesterschiffe (bessere Logistik, geringeres Ausfallrisiko durch vereinfachte Wartung)

Zwar ist Havilas Verschuldung bereits hoch, und die Anschaffung neuer Schiffe könnte diese weiter erhöhen, doch die ursprüngliche Finanzierung der bestehenden Flotte erfolgte damals über eine Leasing Struktur. Daher sehen wir dies als eine realistische Option für zusätzliche Schiffe. Zudem trägt der Hauptkonkurrent eine ähnlich hohe Schuldenlast, allerdings mit einem deutlich schlechteren Loan-to-Asset-Verhältnis aufgrund des hohen Durchschnittsalters der Flotte. Eine Sale-and-Leaseback-Transaktion könnte Havila somit auch in diesem Hinblick eine größere finanzielle Flexibilität im Vergleich zu dem Hauptwettbewerber verschaffen.



Fazit: Da Havila bereits 50% der Kapazität für 2025 zu 20-30% höheren Kabinenpreisen (ACRs) verkauft hat, sehen wir eine vergleichsweise hohe Visibilität für eine weitere deutliche Ergebnissteigerung im laufenden Jahr. Dies sollte eine vorteilhaftere Refinanzierung der Hauptkreditfazilität unterstützen. Angesichts eines leichten Anstiegs der Renditen bei den jüngsten Refinanzierungen in der Branche positionieren wir uns beim erwarteten Spread für die anstehende Refinanzierung von Havila etwas vorsichtiger. Gleichzeitig haben wir unsere Prognosen für 2026 angehoben, getrieben von der positiven Preisentwicklung und einer dadurch höheren Visibilität für weiteres ACR-Wachstum. Dies führt zu einer Anhebung unserer EPS-Schätzung für 2026 um 11%. Mit einem erwarteten KGV von 9,0x für 2026 und unserer EBITDA-Schätzung, die weiterhin unterhalb der Mitte von Havilas Guidance-Spanne von 600-800 Mio. NOK für 2026 liegt, bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,50 NOK.



