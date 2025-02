NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5000 auf 4900 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Zahlenwerk des Konsumgüterherstellers für das Jahr 2024 sei robust gewesen, das erste Halbjahr 2025 dürfte unterdessen etwas schwach werden, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Aktienrückkaufprogramm sollte daher stützen. Sein Kursziel verringerte er etwas angesichts des schwächeren Euro im Vergleich zum britischen Pfund./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 07:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B10RZP78