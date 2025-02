Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Hoffnung auf Frieden in der Ukraine und überwiegend gute Zahlen grosser Unternehmen stützten. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 1,27 Prozent auf 5.474,16 Punkte und setzte damit seine Rekordjagd fort. Der Schweizer SMI entwickelte sich mit plus 1,25 Prozent auf 12.872,96 Punkte ähnlich, während der britische FTSE 100 um 0,73 Prozent auf 8743,14 Punkte verlor. ...

