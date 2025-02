NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Essenslieferanten habe einige positive Überraschungen geliefert, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Bruttowarenvolumen, die Umsätze, das bereinigte operative Ergebnis und der Free Cashflow im vergangenen Jahr hätten die Erwartungen allesamt übertroffen./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 07:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 07:20 / UTC

DE000A2E4K43