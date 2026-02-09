Anzeige
Goldman sieht 15.000 USD bei Kupfer - dieser Explorer ist noch völlig unbekannt
WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK
Xetra
09.02.26 | 14:49
34,610 Euro
+2,43 % +0,820
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
Firmen im Artikel
BECHTLE
BECHTLE AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BECHTLE AG36,840-12,29 %
COMMERZBANK AG34,610+2,43 %
DELIVERY HERO SE22,360-3,20 %
RENK GROUP AG57,24+10,89 %
RHEINMETALL AG1.632,00+3,88 %
SAP SE173,30+1,65 %
SCOUT24 SE75,20+0,74 %
UNICREDIT SPA78,76+5,83 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.