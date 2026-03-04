DJ Rheinmetall übernimmt Mehrheit an kroatischem Militärfahrzeughersteller
Von Cristina Gallardo
DOW JONES--Rheinmetall hat eine Mehrheitsbeteiligung am kroatischen Hersteller unbemannter Militärfahrzeuge DOK-ING erworben hat, um sein Drohnenportfolio zu erweitern. Der deutsche Rüstungskonzern teilte am Mittwoch mit, dass er 51 Prozent der Anteile übernommen habe. Die restlichen 49 Prozent liegen beim Gründer Vjekoslav Majetic.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos
(END) Dow Jones Newswires
March 04, 2026 11:20 ET (16:20 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News