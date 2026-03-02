Der Krieg im Iran beschäftigt zum Wochenstart die Aktienmärkte weltweit. Der DAX konnte seine anfänglichen Verluste mittlerweile am späten Vormittag etwas eindämmen. Besonders abverkauft werden vielfach indes Finanzwerte. In Deutschland tragen die Deutsche-Bank-Papiere die rote Laterne. Nicht viel besser sieht es bei der Commerzbank aus.Die Eskalation im Nahen Osten beschäftigt heute die Märkte. Es ist der erste Tag seit dem Beginn der Angriffe von Israel und den USA am Samstag, an dem die Börsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
