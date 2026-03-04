Anzeige
Mittwoch, 04.03.2026
WKN: A2DJV6 | ISIN: IT0005239360 | Ticker-Symbol: CRIN
Tradegate
04.03.26 | 18:27
68,94 Euro
+1,95 % +1,32
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE MIB
General Standard
EURO STOXX 50
EURONEXT-100
STOXX Europe 600
STOXX Europe 50
Dow Jones News
04.03.2026 16:57 Uhr
194 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-AFR: UniCredit Bank Austria AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

DJ PTA-AFR: UniCredit Bank Austria AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

UniCredit Bank Austria AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Wien (pta000/04.03.2026/16:24 UTC+1) - UniCredit Bank Austria AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bankaustria.at/files/jahresfinanzbericht_2025_de.pdf Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Kurzbeschreibung: Jahresfinanzbericht 2025 der Bank Austria

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      UniCredit Bank Austria AG 
           Rothschildplatz 1 
           1020 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Andreas Petzl 
Tel.:         +43 50505 54999 
E-Mail:        investor.relations@unicreditgroup.at 
Website:       www.bankaustria.at 
ISIN(s):       AT000B049952 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart 
Weitere        Luxemburg 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772637840670 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 10:24 ET (15:24 GMT)

© 2026 Dow Jones News
