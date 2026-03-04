DJ PTA-AFR: UniCredit Bank Austria AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
UniCredit Bank Austria AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Wien (pta000/04.03.2026/16:24 UTC+1) - UniCredit Bank Austria AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bankaustria.at/files/jahresfinanzbericht_2025_de.pdf Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Kurzbeschreibung: Jahresfinanzbericht 2025 der Bank Austria
Aussender: UniCredit Bank Austria AG
Ansprechpartner: Andreas Petzl
Tel.: +43 50505 54999
E-Mail: investor.relations@unicreditgroup.at
Website: www.bankaustria.at
