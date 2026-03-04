Der Softwarekonzern SAP hat einen Rechtsstreit mit dem US-Datenbank- und Analytics-Spezialisten Teradata außergerichtlich beigelegt. Wie aus einer Mitteilung Teradatas an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, zahlt SAP im Rahmen des Vergleichs 480 Millionen Dollar für Frieden in dem jahrelangen Streit.Nach Abzug aller Gebühren und Aufwendungen für den seit 2018 andauernden Rechtsstreit erwartet Teradata einen Nettoerlös vor Steuern zwischen 355 Millionen und 362 Millionen US-Dollar.Der Konflikt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär