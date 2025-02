NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 227 Euro belassen. Analyst Nicholas Green äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung seine Erwartung einer positiven Kursreaktion auf das Zahlenwerk des Industriekonzerns. Er verwies auf besonders starke Auftragseingänge im Bereich Industrieautomation (DI) und Healthineers, die zu einem soliden Übertreffen der Erwartungen beigetragen hätten./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 07:24 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 07:24 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007236101