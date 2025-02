FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unicredit von 40,40 auf 50,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor einer Intensivierung ihrer Übernahmepläne habe die Bank ihre Ziele erneut erhöht, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Diese entsprächen weitgehend seinen Erwartungen. Die für das langfristige Wachstum hilfreiche, aktive Übernahmestrategie sorge indes für mehr Komplexität, was die Investorenstimmung beeinträchtigen könnte./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 08:05 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0005239360