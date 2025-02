Krypto News: Elon Musks DOGE-Webseite veröffentlicht - alle Details im Überblick

Bereits seit einigen Monaten ist klar, dass Elon Musk - der wohl reichste Mensch der Welt - die Führung der neuen US-Behörde "Department of Government Efficiency" (DOGE) übernehmen wird. Der Name wurde dabei bewusst so gewählt, dass er an Dogecoin erinnert, denn Musk hatte sich in der Vergangenheit immer wieder positiv über den ersten Meme-Coin der Welt geäußert und gilt als einer seiner prominentesten Befürworter.

Seit heute ist die dazu passende DOGE-Webseite online, die über alle Maßnahmen der Musk'schen Behörde informieren soll. Wir verraten, was genau dahintersteht und welchen Einfluss dies auf Dogecoin oder andere Meme-Token haben könnte.

Kaum Inhalte: DOGE-Webseite bisher ohne viele Informationen

Die offizielle Webseite, die seit einigen Stunden von weltweiten Besuchen genutzt werden kann, ist unter der URL doge.gov zu finden. Hier werden bisher nur ein Link zum offiziellen X-Account der US-Behörde sowie einige Statistiken zum Regierungsapparat der USA genannt - sowie ein Versprechen, dass zum morgigen Valentinstag weitere Informationen folgen werden.

Zum Launch der neuen Webseite versprach Elon Musk zudem, dass er die kommenden vier Monate daran arbeiten werde, 2 Billionen US-Dollar aus dem Budget der USA einzusparen, indem er bei verschiedenen Behörden Einsparungen durchführen wird.

DOGE website is live! https://t.co/0ozFC0dYYD



Initial site:

1. X feed posts

2. Consolidated government org chart - enormous manual effort consolidating 16,000+ offices

3. Summary of the massive regulatory state, including the Unconstitutionality Index (ratio of rules written… - Department of Government Efficiency (@DOGE) February 13, 2025

Das soll dazu führen, dass die Inflation in den USA von einem aktuellen Wert von 3 Prozent auf 2 Prozent fallen wird. Außerdem möchten US-Präsident Donald Trump und Elon Musk den gesamten Regierungsapparat schlanker gestalten. Dies könnte sich langfristig positiv auf den gesamten Finanzmarkt auswirken und vor allem dafür sorgen, dass Investoren wieder ein größeres Risiko eingehen, wovon letztendlich auch der Krypto-Markt - und gerade die Meme-Coin-Projekte - profitieren dürften. Bereits in der Vergangenheit sorgte die DOGE-Behörde durch ihre Namensgebung dafür, dass der Dogecoin (DOGE) von einem starken Hype gepusht wurde. Auch heute liegt er immerhin mit 1,65 Prozent im Plus.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.