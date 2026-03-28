Elon Musk hat große Pläne. Zusammen mit SpaceX und xAI will der Tesla-Chef zwei hochmoderne Chipfabriken hochziehen. Während das neue Projekt die Analysten von Wedbush überaus positiv stimmt, äußerten sich die Experten von Bernstein Research eher zurückhaltend.Elon Musk hat angekündigt, dass Tesla und SpaceX gemeinsam zwei hochmoderne Chipfabriken in Austin (Texas) hochziehen wollen. Ziel ist es, den aktuell größten Engpass der KI-Strategie des Unternehmens zu lösen: die unzureichende Verfügbarkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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