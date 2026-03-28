© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAINicht Apple: Laut einer Studie zu 29.078 US-Aktien lieferte diese Aktie zwischen Ende 1925 und Ende 2023 die zweithöchste Buy-and-Hold-Gesamtrendite. Gewinner der Börsengeschichte!Wer hätte das gedacht? Bei den größten Gewinnern der Börsengeschichte denken Anleger oft an Namen wie Coca-Cola, Berkshire Hathaway oder Apple. Doch eine Studie des US-Finanzprofessors Hendrik Bessembinder zur kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 29.078 US-Aktien zeigt ein überraschendes Ergebnis. Mit einer Gesamtrendite von 265.528.900,62 Prozent landet Altria auf dem ersten Platz, was wenig überraschend ist. Noch überraschender ist Platz zwei: Hätte man Ende 1925 einen US-Dollar in die …Den vollständigen Artikel lesen
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