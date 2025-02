SAP hat am Donnerstag eine Partnerschaft mit dem US-Softwareunternehmen Databricks bekanntgegeben. Ziel ist es, die Künstliche Intelligenz in Unternehmen mit einer neuen Cloud für Geschäftsdaten zu verbessern. Databricks-CEO Ali Ghodsi schwärmt von "einer perfekten Verbindung". DER AKTIONÄR beleuchtet, was dahinter steckt. Die Datenanalysetechnologie von Databricks soll sich mit der Personal-, Finanz- und Logistiksoftware von SAP verbinden. Ziel ist es, den Kunden den Zugang zu ihren wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...