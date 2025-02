Die jahrelangen Investitionen in Spielinhalte zahlen sich für den japanischen Elektronik- und Unterhaltungskonzern Sony aus. Das Management erhöhte am Donnerstag seine Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr, das bis Ende März geht. Die Aktie dürfte knapp vier Prozent höher in den US-Handel starten und nimmt damit wieder Kurs auf ihr Jahreshoch.Der Umsatz soll mit 13,2 Billionen Yen (83 Milliarden Euro) fast eine halbe Billion besser ausfallen als bisher avisiert. Und der operative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...