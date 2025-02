Airbus: EBIT nicht gesteigert | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 13.02.2025

AKTIE IM FOKUS: Airbus

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 168,68 EUR

Marktkapitalisierung 133,39 Mrd. EUR

Umsatz 2023 65,45 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 14,94 %

KGV 2024* 24,49 %

4 Wochen Performance - 0,01 %

Bewertung Stark unterbewertet

Div. Rendite 2024* 1,53 %

Branche Telekommunikation

* Prognose

Parkettgeflüster:

In den ersten neun Monaten 2024 haben sich die Umsätze des Konzerns auf 44,5 Mrd. EUR belaufen. Das waren gut 5 Prozent oder gut 2 Mrd. EUR mehr als im Vergleichszeitraums des Vorjahres. 73 Prozent der Umsätze wurden durch die Verkehrsflugzeuge kumuliert, 10 Prozent waren Hubschrauber und 17 Prozent entfielen auf die Verteidigung. Das EBIT betrug in den ersten neun Monaten 2024 insgesamt 2,8 Mrd. EUR, im Vergleich dazu wurden 2023 im gleichen Zeitraum noch 3,6 Mrd. EUR erwirtschaftet. Pro Aktie wurden in den ersten drei Quartal 2024 2,29 EUR verdient - im Vorjahreszeitraum waren es noch 2,96 EUR. Ausgeliefert wurden im Betrachtungszeitraum 497 Flugzeuge.

Der Konzern konnte im Januar 2025 insgesamt 25 Verkehrsflugzeuge ausliefern, 20 Flugzeuge aus der A320 Familie. Diese Auslieferungen gingen an 17 verschiedene Kunden.

Airbus hat lange und viel in ein Wasserstoff-betriebenes Verkehrsflugzeug investiert, das 2035 auf dem Markt kommen sollte. Diese Pläne wurden nun aufgeschoben. Die Technologie schreitet langsamer als erwartet voran. Intern wird spekuliert, dass es vielleicht 10 Jahre später soweit sein kann, dass diese Technologie für die Luftfahrt tauglich sein könnte.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Seit Jahresbeginn 2024 konnte der Anteilsschein zunächst deutlich zulegen und Ende März ein Hoch formatieren (172,56 EUR). Dieses Hoch wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging sukzessive abwärts. Ende Juni ging es in einem GAP down in den Bereich der 130 EUR. Übergeordnet hat die Aktie diesen Rücksetzer bis Ende August konsolidiert. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung stellte sich wieder Schwäche, die das Wertpapier an das Jahrestief bei 124,76 EUR brachte. Nachfolgend gelang es dem Papier ein Richtungswechsel abzubilden. Es ging wieder an die 140/145 EUR. Trotz mehrfacher Versuche gelang es erst nach einem Rücksetzer unter die 140 EUR-Marke das Level bei 145 EUR zu überwinden. Die Aufwärtsbewegung setzte sich bis Mitte Dezember fort. Ende letzten Jahres stellte sich ein kleiner Rücksetzer ein, der aber zu Jahresbeginn zurückgekauft worden ist. Ab Mitte Januar wurde die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen.

Nachdem die Aktie Ende November die 200-Tage-Linie (aktuell bei 145,06 EUR) mit Dynamik überwinden konnte ging es im Rahmen des Rücksetzers Mitte Dezember zurück an die 20-Tage-Linie (aktuell bei 166,34 EUR). Im Chart ist gut erkennbar, dass diese Linie zunächst ein guter Support gewesen ist. Der letzte Rücksetzer im Januar konnte sich im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen. Es ging von hier aus wieder aufwärts an und über die 165 EUR-Marke....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.