Die 12. Ausgabe des World Governments Summit (WGS 2025) wurde am Dienstag in Dubai eröffnet und bringt Regierungen, Wirtschaftsführer und Vordenker zusammen, um tiefgreifende Veränderungen in der globalen Governance zu erörtern. Unter der Leitung von S.E. Mohammad Abdullah Al Gergawi, Minister für Kabinettsangelegenheiten der VAE und Vorsitzender des World Governments Summit, dient diese globale Plattform als inklusives Forum zur Sicherung unseres Planeten und unserer Lebensgrundlagen. Im Fokus stehen Themen wie Klimawandel, wirtschaftliche Herausforderungen, die Neudefinition von Bildung und Mobilität sowie neue Trends im globalen Handel. Ein zentrales Thema in allen Diskussionen des Gipfels ist die wachsende Bedeutung künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere im Kontext des technologischen Wettbewerbs zwischen China und den USA.

"Die letzten 25 Jahre waren geprägt von außergewöhnlichen Transformationen und Umbrüchen", erklärte Gergawi. Er stellte fest, dass die globale Wirtschaftsordnung sich von einer industriell dominierten hin zu einer technologiegetriebenen Welt gewandelt hat. "China und Indien steigen auf, während einige Industrieländer an Einfluss verlieren. Wir stehen vor einer neuen Ära einer, die mit neuen Regeln geschrieben wird."

Mit der Teilnahme von über 30 Staats- und Regierungschefs darunter Gustavo Petro, Präsident Kolumbiens, Andrzej Duda, Präsident Polens, und Anura Kumara Dissanayake, Präsident Sri Lankas sowie mehr als 80 internationalen Organisationen, 140 Regierungsdelegationen und über 6.000 Teilnehmern, wird WGS 2025 bahnbrechende Ideen erforschen, um globale Partnerschaften zu beschleunigen und die Führungsrolle im digitalen Zeitalter neu zu definieren.

Kristalina Georgieva, Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), hob die "bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit" der Weltwirtschaft hervor, wies jedoch auf zwei entscheidende Entwicklungen hin: Erstens divergierende wirtschaftliche Entwicklungen während die Golfstaaten wirtschaftlich stark dastehen, bleiben Europa und einige Schwellenländer anfälliger. Zweitens Unterschiede in der KI-Adoption einige Länder nutzen KI als Produktivitätsmotor, während andere Mühe haben, mit den rasanten Entwicklungen Schritt zu halten.

Als sie gefragt wurde, ob Regierungen und Menschen mit neuen Technologien wie KI umgehen können oder ob "der Schwanz mit dem Hund wedelt", antwortete sie, dass der Hund "bereits bellt und wir besser vorbereitet sein sollten". Darüber hinaus betonte sie die Notwendigkeit, die neue "multipolare Welt" anzuerkennen, in der einige Schwellenländer "wesentlich schneller" vorankommen vor allem dank der drei "Ds": Deregulierung, Digitalisierung und Diversifikation.

Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Regierung für Innovation

Ein wiederkehrendes Thema während des Gipfels war die disruptive Wirkung der KI in verschiedenen Branchen und Regionen. So untersuchte der Gipfel die Auswirkungen der KI auf den Automobilsektor, die Bildung und die öffentliche Verwaltung.

Klaus Schwab, Gründer und Executive Chairman des Weltwirtschaftsforums, betonte, dass Regierungen als Vermittler fungieren und der Gesellschaft aufzeigen müssen, wie neue Technologien Chancen eröffnen können. Er erklärte:

"Die Zukunft passiert nicht einfach. Die Zukunft wird von uns gestaltet. Sie muss durch Kooperation und gemeinsame Anstrengungen zwischen Regierungen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft geformt werden."

Gleichzeitig leitete Omar Sultan Al Olama, Minister für Künstliche Intelligenz, digitale Wirtschaft und Remote-Arbeit der VAE sowie stellvertretender Vorsitzender des World Governments Summit, eine Diskussion darüber, wie agentische Automatisierung die Arbeitswelt umgestaltet.

"Auf dem Gipfel konzentrieren wir uns darauf, einen proaktiven Ansatz für die Entwicklung der Arbeitswelt zu gestalten, damit Volkswirtschaften agil bleiben, Talente kontinuierlich weitergebildet werden und kritische Sektoren geschützt sind. Wir wollen eine inklusive Vision davon entwickeln, wie KI weltweit aussehen wird, und gleichzeitig Stimmen einbringen, die nicht unbedingt in allen anderen globalen Diskussionen vertreten sind", sagte Olama.

Während Regierungen sich darauf konzentrieren, sich an die durch KI bedingten Veränderungen der Arbeitswelt anzupassen, betonen Unternehmensführer die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Entwicklungen insbesondere die Reduzierung von Kosten und die Förderung des Wettbewerbs.

Arvind Krishna, CEO von IBM, kommentierte:

"DeepSeek ist ein Weckruf. Seit 70 Jahren erleben wir das gleiche Muster: Die Kosten sinken, die Verfügbarkeit steigt, und der Wettbewerb nimmt zu. Der Vorteil für alle? Künftig deutlich niedrigere Kosten. Für die Technologiebranche bedeutet das, dass wir Wege finden, Technologie kostengünstiger zu entwickeln."

Die Auswirkungen der KI auf globale Machtstrukturen

Über gesellschaftliche Implikationen hinaus untersuchte der Gipfel die Anwendungsmöglichkeiten von KI in verschiedenen Bereichen sowie die Notwendigkeit regulatorischer Maßnahmen und die Grenzen der Technologie.

Mike Sicilla, Executive Vice President von Oracle, sieht das Gesundheitswesen als einen der Hauptbereiche, in denen KI bedeutende Fortschritte machen wird:

"KI bietet eine großartige Gelegenheit für Regierungen weltweit, zusammenzuarbeiten, ohne Datenschutz- oder Cybersicherheitsregeln zu verletzen. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren bahnbrechende Entwicklungen in der Gesundheitsbranche erleben werden sowohl auf Makroebene bei der Überwachung von Infektionskrankheiten als auch bei personalisierter Medizin und Impfstoffen."

Hinsichtlich der KI-Entwicklung in Europa prognostizierte Christian Klein, CEO von SAP

"LLMs (Large Language Models) werden zunehmend zu einer standardisierten Technologie. Die Wertschöpfung wird auf der Ebene der Geschäftsprozesse stattfinden." Er fügte hinzu:

"Wir werden Business-KI direkt in die Geschäftsprozesse unserer Kunden integrieren. Egal ob in der Fertigung, im Einzelhandel oder im öffentlichen Sektor es geht darum, echten Mehrwert für die Endnutzer zu schaffen."

Anima Anandkumar, Professorin am Caltech, ehemalige Senior Director für KI bei NVIDIA und TIME100 AI Impact Award-Preisträgerin, unterstrich die Bedeutung gezielter KI-Regulierungen angesichts des Aufstiegs von Open-Source-Startups wie DeepSeek. Sie wies darauf hin, dass DeepSeeks Erfolg auf Meta Llama basierte, einem Open-Source-KI-Modell, das Innovation ermöglichte.

"Wir müssen sicherstellen, dass Regulierung Open-Source-Entwicklungen nicht behindert, da dies der einzige Weg ist, den Fortschritt in der KI aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig ist es entscheidend, ein rechtliches Rahmenwerk für Endanwendungen zu entwickeln."

Während die USA nach Möglichkeiten suchen, ihre Regierungsführung durch KI zu optimieren, und Abu Dhabi KI-native Regierungsinitiativen einführt, konzentrieren sich globale Entscheidungsträger auf spezifische Anwendungen und internationale Zusammenarbeit. Ein hochrangiges Panel mit Mehmet Simsek, türkischer Finanzminister, Pedro Reis, portugiesischer Wirtschaftsminister und Dr. Thani Al Zeyoudi, Minister für Außenhandel der VAE, erörterte, wie wirtschaftliche Allianzen in der KI eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der globalen Einflussnahme spielen werden.

Als führendes Forum für visionäre Führungspersönlichkeiten unterstreicht der WGS 2025 seine Rolle als Motor des globalen Wandels. Durch branchenübergreifende Zusammenarbeit und inklusiven Dialog beschleunigt der Gipfel den Fortschritt hin zu widerstandsfähigeren, innovativen und vernetzten Governance-Modellen. Während der dreitägigen Veranstaltung werden Entscheidungsträger, Wirtschaftsführer und Vordenker die Grundlagen für eine Zukunft legen, die von intelligenter Regierungsführung, nachhaltigen Wirtschaften und strategischen globalen Partnerschaften geprägt ist.

