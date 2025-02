Val-d'Or, Quebec, 13. Februar 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. ("Cartier" oder das "Unternehmen") (TSXV: ECR; FWB:6CA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, das wirtschaftliche Potenzial der Wiederaufbereitung der Abraumhalden Chimo ("Abraumprojekt Chimo"), die sich auf dem Projekt Cadillac befinden, zu bewerten.

Das Abraumprojekt Chimo besteht aus Haldenmaterial aus dem ehemaligen Förderbetrieb der Mine Chimo, die mit Unterbrechungen von 1964 bis 1997 in Betrieb war und 379.012 Unzen Gold produzierte (MERN DV 85-05 bis DV 97-01).

Das Abraumprojekt Chimo liegt unweit des Bergbaureviers Val-d'Or und bestehender Goldverarbeitungsanlagen mit freien Kapazitäten. Das Abraumprojekt Chimo könnte durch die Wiederaufbereitung von Haldenmaterial bei geringem Kapitalbedarf und in einem günstigen Goldpreisumfeld Wertpotenzial bieten.

Herr Philippe Cloutier, President und CEO, erklärte: "Wie bereits zu Beginn dieses Monats angekündigt, sind wir im Rahmen unseres ehrgeizigen Plans zur Erweiterung unserer Ressourcen der Ansicht, dass die Aufnahme einer wirtschaftlichen Bewertung der Wiederaufbereitung der Abraumhalden der ehemaligen Mine Chimo eine von vielen aufregenden Möglichkeiten mit erheblichem Wertschöpfungspotenzial für die Aktionäre von Cartier darstellen könnte."

In den nächsten Monaten sieht Cartier die Durchführung eines Programms zur Charakterisierung der Abraumhalden vor, um zu bestimmen, wie viel Gold aus dem Haldenmaterial gewonnen werden kann.

Gleichzeitig treibt Cartier seinen Plan voran, ein mehrphasiges, 100.000 m umfassendes Bohrprogramm durchzuführen, das auf 3 Schlüsselelementen beruhen wird:

- Anwendung innovativer KI (künstlicher Intelligenz) Explorationstools für die Zielgenerierung.

- Prüfung der aktuellen Mineralressourcenschätzung und der geologischen Interpretation, um einen wertorientierten Ziel- und Erschließungsansatz für das gesamte Konzessionsgebiet zu entwickeln.

- Herkömmliche Zielermittlung mit einem Schwerpunkt auf den hochgradigen Goldentdeckungen aus dem Jahr 2024 sowie den besten unerprobten historischen Vorkommen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Senior Geologist, Project Manager und Geomatiker, der ein "qualifizierter Sachverständiger" im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist, geprüft und genehmigt.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein fortgeschrittenes Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-d'Or (Quebec, Kanada). Im Jahr 2024 stufte das Fraser Institute Quebec auf Platz 5 der weltweit besten Rechtsordnungen für den Bergbau ein. Cartier verfügt über sämtliche Anteile und Rechte an seinem Vorzeigeprojekt Cadillac und kontrolliert eine bedeutende Liegenschaft mit 25.000 ha Fläche. Das Projekt Cadillac befindet sich etwa 40 km östlich von Val-d'Or und in der Nähe bestehender Goldverarbeitungsanlagen mit freien Kapazitäten.

Die Ergebnisse der jüngsten wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA: "NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada", Marc R. Beauvais, P.Eng., Mitarbeiter von InnovExplo Inc., Herr Florent Baril, Mitarbeiter von Bumigeme, und Herr Eric Sellars, P.Eng., Mitarbeiter of Responsible Mining Solutions, 29. Mai 2023) belegte die Wirtschaftlichkeit des Projekts bei einer durchschnittlichen Goldproduktion von 116.900 Unzen pro Jahr über eine Lebensdauer der Mine von 9,7 Jahren. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung (MRE: "NI 43-101 Mineral Resources Estimate for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Québec, Canada", Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., Alain Carrier, P.Geo., M.Sc., und Marc R. Beauvais, P.Eng., InnovExplo Inc., 22. August 2022) enthält 720.000 Unzen Gold in der Kategorie der angedeuteten Ressourcen und 1.663.000 Unzen Gold in der Kategorie der vermuteten Ressourcen.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

mailto:philippe.cloutier@ressourcescartier.com

http://www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78484Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78484&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1467721082Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19001378-cartier-stellt-abraumprojekt-chimo-rahmen-erschliessungsstrategie