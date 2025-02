Die Börsen in New York werden am Donnerstag mit einem leichten Plus in den Handel starten. Am Vorabend hatte US-Präsident Donald Trump mit Kreml-Chef Wladimir telefoniert und Russland zu Friedensgesprächen mit der Ukraine aufgefordert. Der Dow Jones steigt kurz vor Handelsbeginn an der Wall Street um 0,4 Prozent höher auf 44.481 Punkte. Der mit Technologieaktien gespickte Nasdaq 100 wird 0,4 Prozent im Plus bei 21.805 Punkten erwartet. Neben der Inflationsentwicklung stehen bei den Investoren weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...