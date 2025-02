Amazon bleibt auf Wachstumskurs: Mit dem Einstieg in Indiens Quick-Commerce-Markt, neuen KI-Technologien für den Einzelhandel und einer Cloud-Offensive sorgt der Tech-Riese für Schlagzeilen. Die Aktie hält sich stabil bei 219,25 EUR - doch wie nachhaltig ist der Aufwärtstrend?Expansion in Indien & neue KI-Technologien Amazon plant den Markteintritt in Indiens Quick-Commerce-Markt, einem heiß umkämpften Segment, in dem Konkurrenten wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...