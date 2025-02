Am selben Standort wie das Photovoltaik-Unternehmen Heckert Solar und mit identischer Geschäftsführung werden Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie vertrieben. Basis ist ein System des chinesischen Konzerns CRRC. Benjamin Trinkerl, Geschäftsführer des Modulherstellers Heckert Solar, hat diese Funktion nun auch bei einem neuen Unternehmen: Am Heckert-Standort in Chemnitz residiert seit kurzem die DSW Deutsche Speicherwerke GmbH. Das Unternehmen setzt "neue Maßstäbe in der Großspeichertechnologie und bietet maßgeschneiderte, skalierbare Energiespeichersysteme für Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft ...

