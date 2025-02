Irre Rally bei Intel. Die Aktie des angeschlagenen Chip-Riesen gewinnt am Donnerstag weitere zehn Prozent an Wert und steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Der Titel befindet sich sogar auf dem besten Weg, die stärkste Wochenperformance seit etwa 25 Jahren auf das Börsenparkett zu zaubern.Aussagen vom US-Vize-Präsidenten James David "JD" Vance sorgten bereits am Dienstag für Auftrieb: "Um Amerikas Vorteil zu sichern", würden sie dafür sorgen, dass die leistungsfähigsten KI-Systeme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...