Die Tankstellenkette Circle K hat in Schweden ihren bisher größten Schnellladestandort weltweit eröffnet. Der Ladepark in Järna südwestlich von Stockholm bietet 20 HPC-Ladepunkte für Elektroautos sowie sechs weitere für E-Lkw. Ferner will Circle K im Frühjahr den ersten eigenen Standort in Schweden eröffnen, der ausschließlich dem Laden von Elektrofahrzeugen gewidmet ist. Circle K bezeichnet den neuen, auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern entstandenen ...

