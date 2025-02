Der bekannte Hedgefonds-Manager Paul Singer sieht großes Potenzial in BP und hat über Elliott Investment Management Anteile erworben. BP leidet seit Jahren unter den Folgen der Deepwater-Horizon-Katastrophe, die nicht nur das Image, sondern auch die Finanzen stark belastete. Trotz eines strategischen Schwenks in Richtung erneuerbarer Energien konnte BP nicht mit der Konkurrenz mithalten, was zur Unterbewertung der Aktie führte.Singer erkennt in BP eine Chance: Während Wettbewerber wie ExxonMobil deutlich höher bewertet sind, bleibt BP trotz hoher ...

