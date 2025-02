Die neue Einrichtung mit mehreren Laboren wird Herstellern von Brandschutz- und Baumaterialprodukten dabei helfen, Innovationen auf den Markt zu bringen.

UL Solutions Inc. (NYSE: ULS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich angewandte Sicherheitswissenschaft, gab heute die Entwicklung eines neuen Global Fire Science Center of Excellence in Northbrook, Illinois, bekannt, das die globale Führungsposition des Unternehmens in den Bereichen Brandschutz, Sicherheit und Bauwesen stärkt.

UL Solutions gab die Entwicklung seines neuen Global Fire Science Center of Excellence bekannt, das sich auf wesentliche Kundenanforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit der Branche konzentrieren wird. Die Einrichtung wird erweiterte Forschungskapazitäten sowie Test- und Zertifizierungsdienste für Sprinkleranlagen, Rohre, Armaturen, Ventile, Feuerlöscher, Feuerlöschschaum, Außenwände und Brandschutzsysteme für gewerbliche und private Haushalte bieten. (Foto: Business Wire)

Das Global Fire Science Center of Excellence wird auf dem 110 Hektar großen Campus von UL Solutions nördlich von Chicago angesiedelt sein und sowohl Neubauten als auch die Modernisierung bestehender Labore für Brandforschung umfassen.

"Brandschutzprüfungen sind das Herzstück unseres Unternehmens und eng mit unseren Gründungsprinzipien verbunden", sagte Jennifer Scanlon, President und CEO von UL Solutions. "Seit den Anfängen unseres Unternehmens vor mehr als 130 Jahren hat die öffentliche Sicherheit unser Geschäft geleitet, und der Brandschutz ist nach wie vor ein Eckpfeiler unserer Mission, für eine sicherere Welt zu arbeiten."

Das Global Fire Science Center of Excellence wird sich mit verbesserten Forschungskapazitäten sowie Prüf- und Zertifizierungsdiensten für Sprinkleranlagen, Rohre, Armaturen, Ventile, Feuerlöscher, Feuerlöschschaum, Außenwände und Brandschutzsysteme für den Außenbereich für die kritischen Anforderungen der Kunden an Sicherheit und Nachhaltigkeit in der Branche einsetzen. Die Einrichtung wird auch Überprüfungsdienste für Brandschutzsysteme anbieten und Kunden dabei helfen, Risiken zu minimieren, Bauvorschriften und Versicherungsanforderungen zu erfüllen und Maßnahmen zum Schutz von Eigentum und Leben zu unterstützen. In der erweiterten Einrichtung werden Bau- und Brandschutzprodukte aus Asien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika getestet, die für den weltweiten Verkauf bestimmt sind.

Die Einrichtung wird auch ein spezielles Forschungs- und Entwicklungszentrum für angewandte F&E-Dienstleistungen und wissenschaftlich fundierte Beratung in Bereichen der Produktsicherheit für interessierte Parteien wie Hersteller, Berater, Handelsverbände, Industriegruppen und Normungsausschüsse umfassen. Dieser proaktive Ansatz wird es der Branche ermöglichen, die mit der Entwicklung neuer Produkte verbundenen Risiken zu minimieren und die Innovationszeiten zu verkürzen.

UL Solutions bietet einen anerkannten und vertrauenswürdigen Maßstab für die Bewertung der Feuerbeständigkeit von Produkten, Materialien und Systemen, was für die öffentliche Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften in allen Branchen von entscheidender Bedeutung ist. Das UL-Prüfzeichen auf einem Produkt bedeutet, dass es die geltenden Anforderungen erfüllt und schafft Vertrauen bei Verbrauchern, Bauinspektoren, Designern, Architekten und Behörden gleichermaßen.

"Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Brandschutzprüfungen hat UL Solutions umfangreiches Wissen und Know-how gesammelt", sagte Karine Johnfroe, Vice President und General Manager der Built Environment Group bei UL Solutions. "Durch die Kombination dieses Wissens und dieser Expertise mit unserem neuen, hochmodernen Global Fire Science Center of Excellence können wir unseren Kunden auch weiterhin bei der Entwicklung von Innovationen für die nächste Generation helfen."

UL Solutions (NYSE: ULS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für Kunden in mehr als 110 Ländern. UL Solutions bietet Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Das UL Prüfzeichen dient als anerkanntes Symbol für das Vertrauen in die Produkte unserer Kunden und spiegelt unser unermüdliches Engagement für die Förderung unserer Sicherheitsmission wider. Wir helfen unseren Kunden, Innovationen zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und nachhaltig und verantwortungsbewusst in die Zukunft zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Dazu gehören unter anderem Aussagen zum geplanten Bau und zur Eröffnung eines neuen Labors. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der Risiken, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen erörtert werden, einschließlich unseres Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 31. März 2024 endende Quartal, sowie anderer Faktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse, neue Informationen oder zukünftige Ereignisse, Änderungen von Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die diese zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

