Das UL Solutions Europe Advanced Battery Laboratory in Aachen bietet Prüf-, Simulations- und Zertifizierungsdienste für die Forschung, Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Automobil- und stationären Batterien.

UL Solutions (NYSE: ULS) gab heute die Eröffnung seines Europe Advanced Battery Testing Laboratory in Aachen, Deutschland, bekannt. Dort werden Batterien für Elektrofahrzeuge (EVs) und große Energiespeichersysteme geprüft. Damit erweitert das Unternehmen zugleich seine Testkapazitäten im Bereich der Batterietechnologie und seine Präsenz in Europa.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250513548776/de/

Feierliche Eröffnung des UL Solutions Europe Advanced Battery Laboratory am 14. Mai 2025. Oben im Bild von links nach rechts: Prof. Dirk Uwe Sauer, Direktor, Zentrum für Alterung, Zuverlässigkeit und Lebensdauervorhersage elektrochemischer und leistungselektronischer Systeme, RWTH Aachen; Edvard Jensen, Senior Director und Regional General Manager, Europa, Energie- und Industrieautomatisierung, UL Solutions; Morten Lassen, Regional Vice President, Europa, Naher Osten und Afrika, UL Solutions; Jennifer Scanlon, Präsidentin und CEO, UL Solutions; Jeff Smidt, Senior Vice President, Prüfung, Inspektion und Zertifizierung, Industrie, UL Solutions; Simon Zenz, Senior Business Development Manager, Energie- und Industrieautomatisierung, UL Solutions; Thomas Hissel, Beigeordneter für Wohnungswesen, Soziales und Wirtschaft, Stadt Aachen, und Dominik Schulte, Senior Business Manager, Energie- und Industrieautomatisierung, UL Solutions.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach zuverlässigen Batterietests wurde die Anlage speziell für die Evaluierung von Elektrofahrzeug- und Industriebatterien in der Forschungs- und Entwicklungsphase der Batterieherstellung konzipiert. Die Einrichtung wird außerdem umfassende Bewertungen fertiger Produkte anbieten, um festzustellen, ob diese den Sicherheits- und Leistungsanforderungen entsprechen und OEMs den Zugang zu globalen Märkten ermöglichen.

"Unser neuer Standort in Deutschland verschafft uns Zugang zu den großen technischen Talenten der Region und bringt uns in die Nähe vieler unserer wichtigsten europäischen Kunden", sagt Jennifer Scanlon, Präsidentin und CEO von UL Solutions. "Wir holen unsere Kunden dort ab, wo sie sind, und helfen der Automobil- und Energiebranche dabei, in einer Welt, die zunehmend auf Batteriespeicherung angewiesen ist, sicher Innovationen zu entwickeln."

Das neue Labor ersetzt eine kleinere gemietete Einrichtung, die Teil der Aquisition des Batterieprüfungs- und Simulationsunternehmens BatterieIngenieure durch UL Solutions im Jahr 2024 war. Das Unternehmenhat die Kapazitäten von UL Solutions für die Durchführung von Tests, fortschrittlichen Simulationen und eingehenden Fehleranalysen von Batterietechnologien erheblich erweitert. Eine der Hauptstärken der neuen Einrichtung ist die Möglichkeit, die Lebensdauer von Batterien abzuschätzen ein entscheidender Faktor sowohl für Hersteller als auch für Verbraucher.

Die Eröffnung des UL Solutions Labors in Aachen erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die globale Energiewende und Elektrifizierung. Die Internationale Energieagentur stellt ein starkes Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge fest, das zu einem schnellen Anstieg der Batterienachfrage geführt hat (um 35 im Jahr 2023) und sich den Prognosen zufolge verzehnfachen wird. Auch im Energiesektor gewinnt die Batteriespeicherung immer mehr an Bedeutung, wobei die Zahl der Installationen im Jahr 2023 um mehr als 130 gestiegen ist.

Diese Einrichtung liegt strategisch günstig in Nordrhein-Westfalen und ist die erste von UL Solutions in der EU, die sich ausschließlich auf die umfassenden Batterietests konzentriert. Hier arbeiten engagierte Batterieexperten, die strenge Tests zur Bestimmung der Lebensdauer von Zellen, Modulen und Batterien sowie zur Bewertung von Sicherheit und Leistung durchführen.

In speziellen Tests wird die Widerstandsfähigkeit gegen eine Vielzahl potenzieller Risiken, Gefahren und widriger Bedingungen sorgfältig geprüft, darunter Missbrauch, Entgasung und thermisches Durchgehen. Dabei handelt es sich um eine chemische Reaktion, die zu einem schnellen Temperatur- und Druckanstieg in einer Batterie führt und Brände und Explosionen verursachen kann. Mit diesen Tests wird nachgewiesen, dass die innovativen Technologien der Kunden die Sicherheits- und Leistungsstandards von UL Standards Engagement, der International Electrotechnical Commission, der Society of Automotive Engineers, den Vereinten Nationen und anderen weltweit anerkannten Organisationen erfüllen.

Das UL Solutions Europe Advanced Battery Laboratory ergänzt unser globales Netzwerk von Prüfeinrichtungen, die sich auf Batterietechnologien konzentrieren. Dazu gehören:

North America Advanced Battery Laboratory, Auburn Hills, Michigan

Advanced Battery Testing Laboratory in Northbrook, Illinois

EV Charging Test Laboratories in Fremont, Kalifornien; Northbrook, Illinois, und Frankfurt, Deutschland

UL Solutions E-Mobility and Energy Laboratory in Changzhou, China

Advanced Battery Testing and Engineering Laboratory in Pyeongtaek, South Korea

CHAdeMO EV-Quick Charger Matching Center in Ise, Mie, Japan

EV and Micromobility Laboratory in Luzhu, Taiwan

Erfahren Sie mehr über den Batterie-Prüfservice von UL Solutions.

Über UL Solutions

Als weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft verwandelt UL Solutions Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für unsere Kunden aus über 100 Ländern. UL Solutions bietet Tests, Inspektions- und Zertifizierungsdienste sowie Software-Produkte und Beratungsangebote an, um das Produktinnovations- und Wachstumspotenzial unserer Kunden zu unterstützen. Das UL-Zertifizierungszeichen ist ein anerkanntes Symbol für die Vertrauenswürdigkeit der Produkte unserer Kunden und spiegelt unser unermüdliches Engagement für ein Weiterkommen bei unserer Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und auch in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen. Unsere Technologie ist Ihr Vorteil.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250513548776/de/

Contacts:

Für Investoren:

Dan Scott Rodny Nacier, ICR Inc.

IR@ul.com

Für Medien:

Kathy Fieweger

Senior Vice President, Chief Corporate Communications Officer

Kathy.Fieweger@ul.com

312-852-5156