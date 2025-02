Zürich - Der Franken hat nach der Publikation der jüngsten Schweizer Inflationsdaten sowohl zum US-Dollar als auch zum Euro an Boden gewonnen. Die Inflation in der Schweiz ist erneut gesunken, jedoch zeigten sich Analysten uneinig, wie die SNB weiter verfahren wird. Am späten Nachmittag wird der Euro bei 0,9442 Schweizer Franken gehandelt, nach 0,9511 noch im frühen Handel. Der Dollar schwächte sich seit dem Vormittag stetig ab und geht am Nachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...