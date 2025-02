Die Inflationserwartungen in Neuseeland zeigten im ersten Quartal 2025 ein gemischtes Bild, wie die jüngste Umfrage der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) zu den monetären Bedingungen am Donnerstag ergab. Die zweijährigen Inflationserwartungen, die als Indikator dafür gelten, wann sich geldpolitische Maßnahmen der RBNZ auf die Preise auswirken, sanken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...