Berlin - Bundeswahlleiterin Ruth Brand rechnet damit, dass die Zahl von Falschnachrichten zur Bundestagwahl im Internet bis zum Wahltag noch zunehmen wird. "Wir sehen, wie vor jeder Bundestagswahl, eine Reihe von Falschinformationen in den sozialen Medien", sagte Brand der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Da versuchen wir, diese richtigzustellen und über unsere eigenen Kanäle umfassend zu informieren."Vor den Wahlen würden solche Falschinformationen zunehmen, das sei auch bei früheren Wahlen so gewesen. "Konkrete Hinweise, dass es eine deutliche Zuspitzung bis zum Wahltag gibt, haben wir nicht. Wir sehen auch keine systematische Beeinflussung der Wahl. Aber wir stellen uns darauf ein, dass die Zahl von Falschinformationen noch zunehmen wird", so die Präsidentin des Statistischen Bundesamts.Sie rief dazu auf, Informationsquellen kritisch zu hinterfragen. "Wenn ich Informationen erhalte, die mir nicht glaubwürdig erscheinen oder mir komisch vorkommen, sollte man sie hinterfragen und eine zweite Quelle zurate ziehen. Es lohnt sich immer, auch auf anderen Seiten nachzuschauen", sagte Brand mit Verweis auf die Internetseite Social-Media-Kanäle der Bundeswahlleitung.Zugleich erklärte sie, dass die Bundestagswahl aufgrund des Wahlsystems eine "sehr sichere Wahl" sei. "Die Wähler geben ihre Stimme analog ab, entweder auf dem Stimmzettel im Wahllokal oder per Briefwahl. Dadurch liegen alle Stimmen auf Papier vor und werden auch auf Papier ausgezählt", so Brand. "Die Auszählung ist öffentlich. Deshalb sind die Wahlergebnisse immer nachvollziehbar und die Wahl sicher."