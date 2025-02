Die Führungsetage der Commerzbank demonstriert ihr Vertrauen in das Finanzinstitut durch signifikante Aktienankäufe. Dr. Bettina Orlopp, Vorstandsmitglied der Bank, erwarb Aktien im Gesamtwert von rund 74.450 Euro zu einem durchschnittlichen Kurs von 19,09 Euro. Parallel dazu investierte auch Vorstandskollege Michael Kotzbauer etwa 39.364 Euro in Commerzbank-Papiere, wobei er einen Durchschnittspreis von 19,20 Euro je Aktie zahlte. Diese koordinierten Kaufaktionen der Führungskräfte senden ein starkes Signal an den Markt und unterstreichen das interne Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Geldinstituts.

Klare Haltung gegenüber Übernahmeinteresse

Im Kontext der aktuellen Übernahmegespräche bezieht die Commerzbank eine eindeutige Position. Die Bank fordert von der interessierten italienischen Unicredit, die bereits einen Anteil von etwa 28 Prozent hält, zunächst die Vorlage eines konkreten Konzepts. Dieses müsse detaillierte Angaben zur künftigen Struktur und zu den Preisvorstellungen beinhalten, bevor weiterführende Gespräche stattfinden können. Die Commerzbank betont dabei die Notwendigkeit der Gleichbehandlung aller Aktionäre und den sorgsamen Umgang mit wettbewerbssensitiven Informationen.

