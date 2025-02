Bereits am 31.05.2023 ist die neue "EU-Verordnung für entwaldungsfreie Produkte" (EUDR) beschlossen worden und am 29.06.2023 in Kraft getreten. Die zentralen Bestimmungen finden allerdings erst nach Ablauf der 18-monatigen Übergangsfrist ab dem 30.12.2024 Anwendung. Foto © EPAL "Nur drei Monate vor diesem Termin sind jedoch viele Fragen ungeklärt,...

