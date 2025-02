EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Deutsche Konsum REIT-AG reduziert Verschuldungsgrad



14.02.2025 / 07:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung Deutsche Konsum REIT-AG reduziert Verschuldungsgrad Netto-Verschuldungsgrad (Netto-LTV) reduziert sich auf 54,7% (30. September 2024: 57,2 %)

Eigenkapital erhöht sich auf EUR 340,4 Mio. (Q4 2023/2024: EUR 318,4 Mio.)

Mieterlöse verringern sich planmäßig durch Immobilienverkäufe auf EUR 17,7 Mio. (Q1 2023/2024: EUR 19,9 Mio.)

Vermietungsergebnis liegt bei EUR 10,6 Mio.

Funds from Operations (FFO) reduzieren sich auf EUR 4,7 Mio. (Q1 2023/2024: EUR 8,0 Mio.), entsprechend EUR 0,13 je Aktie (unverwässert) (Q1 2023/2024: EUR 0,23 je Aktie)

Immobilienportfolio mit einem stabilen Bilanzwert von EUR 886,6 Mio.

EPRA NTA (voll verwässert) je Aktie steigt durch positives Periodenergebnis leicht auf EUR 7,60 (30. September 2024: EUR 7,55 je Aktie) Potsdam, 14. Februar 2025 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) ("DKR") veröffentlicht IFRS-Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025. Stabile operative Geschäftsentwicklung und erfolgreiche strategische Portfolioanpassungen Die operative Geschäftsentwicklung verlief erwartungsgemäß. Aufgrund der Objektverkäufe reduzierten sich die Mieterlöse auf EUR 17,7 Mio. Die Funds from Operations (FFO) reduzierten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf EUR 4,7 Mio. (Q1 2023/2024: EUR 8,0 Mio.), entsprechend EUR 0,13 je Aktie (Q1 2023/2024: EUR 0,23 je Aktie). Der aFFO (nach Abzug von CAPEX) sank auf EUR 2,6 Mio. (Q1 2023/2024: EUR 6,0 Mio.). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Finanzierungskosten und die Objektverkäufe zurückzuführen. Zur Stärkung der Führung und operativen Kontrolle hat das Unternehmen beschlossen, das Asset- und Property-Management zu internalisieren und ein Integrationsprojekt initiiert. Zum Stichtag umfasst das Portfolio 165 Objekte mit einem Bilanzwert von EUR 886,6 Mio. Finanzielle Stabilität durch Schuldenabbau weiter gestärkt Die DKR konnte ihren Verschuldungsgrad im ersten Quartal weiter senken. Der Netto-LTV sank auf 54,7 % (Q1 2023/2024: 57,2 %), was auf gezielte Tilgungen und Refinanzierungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Zudem begrüßte die DKR Anfang Dezember die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) durch die Wandlung einer Wandelanleihe als neue Gesellschafterin und stärkt damit ihre Aktionärsbasis. Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich um den aktuellen Periodenüberschuss in Höhe von EUR 1,7 Mio. und der in Folge der Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien für die Wandlung der Wandelschuldverschreibung auf EUR 340,4 Mio. (Q1 2023/2024: EUR 318,4 Mio.) Ausblick: Fokus auf Refinanzierung und Portfoliooptimierung Das Management fokussiert sich im laufenden Geschäftsjahr weiterhin auf die Refinanzierung von auslaufenden Finanzverbindlichkeiten sowie die Optimierung der finanzwirtschaftlichen Struktur und allgemeinen Geschäftsprozesse. Aktuell laufen konstruktive Gespräche mit den Anleihegläubigern der fällig werdenden Schuldscheine und auslaufenden Anleihen, sowie mit Kreditgebern für gesicherte Darlehen mit Laufzeitende im aktuellen Geschäftsjahr. Eine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr wird mit dem Halbjahresfinanzbericht erwartet. Telefonkonferenz Die Deutsche Konsum REIT-AG wird zu den Ergebnissen des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2024/2025 heute, am 14. Februar 2025, um 10:00 Uhr CET eine Analystenkonferenz (Webcast und Telefonkonferenz) abhalten. Weitere Informationen zur Teilnahme finden Sie unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/ . Die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 steht unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/ zum Download zur Verfügung und außerdem auf der Website der JSE unter: https://senspdf.jse.co.za/documents/2025/jse/isse/dkre/Q12025.pdf . Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt. Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Mareike Kuliberda

Investor Relations

Marlene-Dietrich-Allee 12 b

14482 Potsdam

Tel: 0331 / 74 00 76 - 533

Fax: 0331 / 74 00 76 - 599

E-Mail: mk@deutsche-konsum.de





