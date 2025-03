Deutsche Konsum REIT-AG Broderstorf ISIN: DE000A14KRD3 und DE000A254V12 WKN: A14KRD und A254V1 Eindeutige Kennung: 0b5ff695b3e3ef11b53e00505696f23c Änderung des Beschlussvorschlages des Aufsichtsrats

zum Tagesordnungspunkt 4 (Wahlen zum Aufsichtsrat)

der ordentlichen Hauptversammlung am 1. April 2025 4. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1 letzter Fall, 101 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung aus fünf von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Frau Antje Lubitz, Herr Rolf Elgeti und Herr Sebastian Wasser endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 1. Oktober 2023 begonnene und am 30. September 2024 beendete Geschäftsjahr beschließt. Herr Achim Betz, der von der Hauptversammlung am 31. Mai 2024 für eine Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über seine Entlastung für das am 1. Oktober 2024 begonnene und am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt worden ist, hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 29. Januar 2025 niedergelegt. Der Vorstand hatte beantragt, in seiner Nachfolge Herrn Daniel Löhken gemäß § 104 Abs. 2 AktG für eine Amtsdauer bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung zum Aufsichtsratsmitglied gerichtlich zu bestellen. Über diesen Antrag wurde vom Gericht bislang noch nicht entschieden. Nach Veröffentlichung der Einladung zu der Hauptversammlung haben von den vom Aufsichtsrat ursprünglich zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Frau Antje Lubitz und Herr Rolf Elgeti gegenüber der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie nicht mehr für eine Wiederwahl als Mitglieder des Aufsichtsrats zur Verfügung stehen. Als wesentlichem Kreditgeber der Gesellschaft war es der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder wichtig, zwei Aufsichtsratssitze durch zwei neue unabhängige Mitglieder im Aufsichtsrat der Gesellschaft zu besetzen und sie hat hierzu der Gesellschaft Herrn Daniel Löhken und Herrn Dr. Kai Klinger vorgeschlagen. Nach sorgfältiger Abwägung sämtlicher Umstände kam der Aufsichtsrat zu der Einschätzung, dass es im Unternehmensinteresse der Gesellschaft liegt, dieses Anliegen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder zu berücksichtigen. Mit Beschluss vom 26. März 2025 änderte der Aufsichtsrat seinen Wahlvorschlag zu Tagesordnungspunkt 4 und schlägt nunmehr vor, als von der Hauptversammlung zu wählende Mitglieder 4.1. Herrn Dr. Kai Gregor Klinger, Managing Partner der RosenbergSC, Frankfurt am Main, wohnhaft in Frankfurt am Main, Deutschland; 4.2. [entfällt] 4.3. Herrn Sebastian Wasser, Vorstandsmitglied (CEO) der Ehret+Klein AG, Starnberg, Deutschland, wohnhaft in Geltendorf, Deutschland; und 4.4. Herrn Daniel Löhken, Rechtsanwalt in eigener Kanzlei, wohnhaft in Düsseldorf, Deutschland

jeweils für eine Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das erste Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen, wobei gem. § 9 Abs. 2 S. 2 der Satzung das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitzurechnen ist. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Wahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen. Der Lebenslauf des vorstehend zusätzlich benannten Kandidaten Herrn Dr. Kai Gregor Klinger samt den Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG und den Angaben gemäß der Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex finden sich nachfolgend in Abschnitt II. dieser Änderung des Beschlussvorschlages des Aufsichtsrats zum Tagesordnungspunkt 4 (Wahlen zum Aufsichtsrat) der ordentlichen Hauptversammlung am 1. April 2025. Diese Informationen sind außerdem unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/hauptversammlung/

zugänglich und werden dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. Sie werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. Dort finden Sie weiterhin auch die Angaben zu den bereits benannten Kandidaten Herrn Sebastian Wasser und Herrn Daniel Löhken.

Abschnitt II. Lebenslauf des Kandidaten Herrn Dr. Kai Gregor Klinger für den Aufsichtsrat Beruf: Managing Partner der RosenbergSC, Frankfurt am Main, Deutschland Geburtsjahr: 1972 Nationalität: deutsch Wohnort: Frankfurt am Main, Deutschland Beruflicher Werdegang: Seit 2024 Managing Partner der RosenbergSC, Frankfurt a.M. 2018 - 2024 Chief Markets Officer (CMO), Mitglied Executive Committee der Corestate Capital Holding SA, Luxemburg/Frankfurt a.M. 2011 - 2017 Bereichsleiter, Prokurist, Mitglied des erweiterten Vorstands (Treasury/Corporate Finance, Investor Relations, Financial Reporting, M&A) der RHÖN-KLINIKUM AG, Bad Neustadt/Wiesbaden 2008 - 2011 Konzernbereichsleiter Corporate Finance, Treasury, Beteiligungs-Controlling, Financial Reporting der Asklepios Kliniken GmbH 2004 - 2007 Associate Director (Investment Banking Division Corporate Finance, Equities and M&A) der DZ BANK AG, Frankfurt a.M. 2004 - 2007 Senior Consultant bei PricewaterhouseCoopers (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft), Frankfurt a.M. Ausbildung/Akademischer Werdegang: 2004 Promotion zum Dr. rer. pol., Universität Mannheim (2004) Fakultät für Betriebswirtschaftslehre (Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Eichhorn), 2000 - 2004 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Mannheim 2000 Diplom Volkswirt, Universität Heidelberg Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten (Inland): keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien: keine Unabhängigkeit Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Herrn Dr. Kai Gregor Klinger einerseits und der Deutsche Konsum REIT-AG, deren Organen oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der Deutsche Konsum REIT-AG beteiligten Aktionär andererseits. Es bestehen über die vorstehend angegebenen Tätigkeiten hinaus keine weiteren wesentlichen Tätigkeiten von Herrn Dr. Kai Gregor Klinger im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex. Der Aufsichtsrat hat sich bei Herrn Dr. Kai Gregor Klinger versichert, dass dieser den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.

Potsdam, im März 2025 Deutsche Konsum REIT-AG