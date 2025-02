EQS-News: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Fabasoft AG: Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024/2025 im Überblick



Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 14. Februar 2025 die Konzern-Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024/2025 (1. April 2024 - 31. Dezember 2024): Umsatzerlöse: 65,4 Mio. EUR (60,7 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/2024)

EBITDA: 17,2 Mio. EUR (16,8 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/2024)

EBIT: 11,4 Mio. EUR (11,0 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/2024)

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: 12,5 Mio. EUR (9,6 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/2024)

Bestand der liquiden Mittel: 24,8 Mio. EUR zum 31. Dezember 2024 (21,5 Mio. EUR zum 31. Dezember 2023)

Linz, am 14. Februar 2025 - Der Fabasoft Konzern konnte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 den eingeschlagenen Wachstums- und Investitionskurs erfolgreich fortsetzen und den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,6 % von 60,7 Mio. EUR auf 65,4 Mio. EUR steigern. Weiterhin positiv haben sich die Recurring-Umsätze entwickelt, die im Berichtszeitraum um 13,8% auf 36,4 Mio. EUR erhöht werden konnten (Vorjahr: 32,0 Mio. EUR). Weiterhin hohe Investitionsintensität Der Fabasoft Konzern erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 ein EBITDA von 17,2 Mio. EUR (Vorjahr: 16,8 Mio. EUR) sowie ein EBIT von 11,4 Mio. EUR (Vorjahr: 11,0 Mio. EUR). Die EBIT-Entwicklung ist weiterhin von einer hohen Investitionstätigkeit insbesondere in Produktentwicklung und Technologieausbau (Forschung und Entwicklung, künstliche Intelligenz), in Prozessoptimierung (Digitale Transformation) und in Wachstumsinitiativen (internationale Marketing- und Vertriebsmaßnahmen) geprägt. "Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit erfordern heute mehr als nur digitale Prozesse - sie verlangen nach intelligenten, zukunftsfähigen Lösungen. Unternehmen, die Automatisierung konsequent vorantreiben und ihre IT-Infrastruktur auf Cloud-Native-Technologien transformieren, sichern sich nicht nur Effizienz, sondern eine strategische Führungsposition. Fabasoft investiert gezielt in forschungsgetriebene Innovationen, um diesen Wandel aktiv mitzugestalten und die technologische Basis für nachhaltigen Erfolg zu schaffen. Denn die Zukunft gehört denen, die sie mit Weitblick und der richtigen Technologie formen", kommentiert Fabasoft CEO Dipl.-Ing. Helmut Fallmann. Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte das Unternehmen 501 Mitarbeitende, was im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von rund 1,6% entspricht. Der vollständige 9-Monatsbericht 2024/2025 ist unter folgendem Link abrufbar: Deutsch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_9_Monatsbericht_2024_2025.pdf Englisch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_9_Monthsreport_2024_2025.pdf Über Fabasoft: Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitales Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Mit dem einzigartigen Fabasoft Ecosystem vereint Fabasoft leistungsstarke digitale Lösungen für dokumentenintensive Geschäftsprozesse. Zahlreiche namhafte Privatunternehmen und Organisationen der öffentlichen Verwaltung vertrauen seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft. Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE) Linz, 14. Februar 2025

Mag. Klaus Fahrnberger, Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62 0



