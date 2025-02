ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber auf 31,50 Euro belassen. Sowohl im Bereich Mobilfunk als auch im TV-Bereich sei Freenet im deutschen Markt ein Gewinner gewesen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei allerdings in den vergangenen zwei Monaten um rund 30 Prozent gestiegen und nähere sich mit bald 32 Euro einem Mehrjahreshoch./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 14:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 14:41 / GMT

DE000A0Z2ZZ5