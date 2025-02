Die Aktie von Barrick Gold hat am Mittwoch mit einem Kursanstieg von +6,44% auf die Zahlen zum vierten Quartal reagiert und mit 18,50 US$ den höchsten Stand seit Anfang November erreicht. Aktuell notiert sie bei 18,44 US$. Wie sind die weiteren Perspektiven für den Gold-Major? Und können Anleger auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren? Zahlen mit Licht und Schatten Im vierten Quartal hat der Bergbauriese 1,08 Millionen Unzen Gold und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...