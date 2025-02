Großes Interesse - Quimbaya Gold erhöht Finanzierung auf 3 Mio. Dollar!

Anzeige / Werbung In den nächsten Monaten will Quimbaya mit den Bohrungen auf seinen Goldprojekten beginnen. Das nötige Kapital sammelt man jetzt ein. Der kanadische Goldexplorer Quimbaya Gold (CSE QIM / WKN A3DT3C) erkundet - vorrangig - das äußerst vielversprechende Tahami-Projekt in Kolumbien. Dort hat man Aderstrukturen identifiziert, die vom angrenzenden Segovia-Projekt von Nachbar Aris Mining herüberreichen, der dort auf seiner Mine Reserven abbaut, die durchschnittlich 10,8 g/t Gold aufweisen! Quimbaya hofft, bereits im zweiten Quartal erste eigene Bohrungen beginnen zu könne und sammelt dafür gerade frisches Kapital ein. Und das Interesse der Investoren ist hoch. Denn wie die Gesellschaft von CEO Alexandre B. Poivin jetzt meldet, hat man nun die dritte Tranche einer Finanzierungsrunde abgeschlossen. Durch die Ausgabe von 3.135.800 Einheiten zu jeweils 0,30 CAD flossen Quimbaya noch einmal 940.740 CAD zu. Damit ist allerdings das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Denn wie das Unternehmen bekanntgab, hat man aufgrund der hohen Nachfrage von Investorenseite das Volumen der Platzierung auf 3 Mio. CAD (zu den gleichen Konditionen) erhöht. Bis zum 21. Februar soll die aktuelle Finanzierungsrunde dann komplett abgeschlossen sein, heißt es. CEO Alexandre P. Boivin zeigt sich verständlicherweise sehr erfreut über das Interesse der Anleger an seinem Unternehmen und vor allem dem Potenzial auf eine hochgradige Goldentdeckung des Unternehmens in Kolumbien. Wie vermutlich alle Aktionäre fiebert er nun dem Bohrbeginn in den kommenden Monaten entgegen. Schließlich hielt der Quimbaya-CEO vor der aktuellen Finanzierungsrunde allein 38,3% (!) der nicht verwässerten, ausstehenden Aktien… Einen guten ersten, detaillierteren Überblick über Quimbaya Gold gibt es - auf Deutsch (!) - im unten verlinkten Video-Interview, dass Goldinvest.de vor Kurzem mit Herrn P. Boivin führen konnte:

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, eine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen. Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Quimbaya Gold Inc. halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich auch das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Quimbaya Gold für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt. Enthaltene Werte: XD0002747026,CA74841L1013,CA04040Y1097

