Autonomes Fahren revolutioniert die Logistik durch mehr Effizienz und geringere Kosten. Aurora Innovation treibt dies mit selbstfahrenden LKWs und starken Partnern wie NVIDIA und Continental voran. Die Aktie legte zum Börsenschluss in den USA um mehr als 40 Prozent zu, das ist der Grund. Aurora Innovation hat sich zum Ziel gesetzt, den ersten vollständig autonomen LKW auf öffentlichen Straßen einzusetzen. Das Unternehmen sieht sich an der Schwelle zum Commercial-Launch und will damit den Grundstein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...