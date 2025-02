Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gönnt sich zum Wochenschluss im frühen Handel zunächst eine Verschnaufpause. Am Vortag hatten ihn vor allem kräftige Gewinne von Schwergewicht Nestlé bis auf 50 Punkte an sein Rekordhoch bei 12'997 Zählern vorangetrieben. Zudem stützen die Hoffnungen auf Friedensgespräche in der Ukraine. Mit dem Beginn der Sicherheitskonferenz in München am heutigen Freitag erhoffen sich Marktteilnehmer weitere Aussagen über das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...