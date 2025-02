Hinter Cisco Systems liegen nicht ganz so einfache Jahre. Der Netzwerkspezialist hatte lange Zeit mit diversen Herausforderungen zu kämpfen. Die Aktie hinkte entsprechend in der Kursentwicklung ein wenig hinterher. So langsam aber sicher gewinnen das Unternehmen und die Aktie wieder Anschluss. Der Ausbruch auf über 65 US-Dollar dokumentiert die Entwicklungen. Das Ganze erinnert schon fast ein wenig an die Haussezeiten der Jahrtausendwende, als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...