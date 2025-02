Geschäftsverlauf in 2024

Zum Jahresende 2024 lagen wir mit einem Umsatz von 4,3 Mio. EUR in der Planung von 4,0 bis 5,0 Mio. EUR, waren aber aufgrund der tiefen Jahresschlusskurse und daraus resultierender Abschreibungen gezwungen unser Planergebnis von -250 TEUR auf -300 TEUR bis -350 TEUR nach unten zu korrigieren.



Das Jahresergebnis zum Abschlussstichtag 31.12.2024, nach saldierten Zu- und Abschreibungen auf Wertpapiere in Höhe von -137 TEUR, beträgt -343 TEUR.



Bei der Betrachtung ist hierbei zu berücksichtigen, dass das Jahresergebnis, wie bereits in den Vorjahren, mit Rechtsverteidigungs- und Beratungskosten in Höhe von rund 137 TEUR im Zusammenhang mit der immer noch andauernden Abwehr der sog. "Reich-Gruppe" belastet ist.



Der gesamte Wertansatz des börsennotierten und nicht börsennotierten Wertpapierbestandes beläuft sich zum 31.12.2024 auf ca. 1,1 Mio. EUR (Vj. 1,3 Mio. EUR). Bei den Beständen sind die Positionen ab einem stichtagsbezogenen Wert von TEUR 100 die Albis Leasing AG und die MPC AG.

Perspektiven

Für 2025 planen wir Umsätze von 3 bis 4 Mio. EUR mit einem leicht positiven Jahresergebnis von 15 TEUR. Die Anzahl der öffentlichen Kaufangebote über unser Haus, die Wertentwicklung unserer Beteiligungspositionen und die aktuell nicht kalkulierbaren Kosten für die Rechtsberatung werden hierbei eine wichtige Rolle spielen.

Insbesondere erhoffen wir uns für das Geschäftsjahr 2025 positive Gerichtsentscheidungen in Sachen "Reich-Gruppe" und behalten uns vor, entsprechende Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Im Gegensatz zu früheren Annahmen planen wir mit Erträgen aus Schadensersatzklagen gegen die "Reich-Gruppe" voraussichtlich aber erst ab dem Jahr 2026.

Da die Kosten aus den laufenden Verfahren das aktuelle Geschäftsjahr 2025 dennoch belasten und wir leider davon ausgehen müssen, dass sich das allgemeine Umfeld im Bereich nicht börsennotierter Aktien weiterhin auf tiefem Niveau bewegen wird, gehen wir von einem nur leicht positiven Ergebnis aus. Chancen können sich jedoch aus nicht planbaren Paketgeschäften ergeben.

Liquiditätsrisiken sind derzeit aufgrund der soliden Eigenkapitalfinanzierung für das Geschäftsjahr 2025 nicht erkennbar.

Klaus Helffenstein - Vorstand

Den vollständigen Artikel lesen ...