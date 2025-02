Zürich - Das in Zürich ansässige ETFbook, eine auf den ETF-Markt spezialisierte Daten- und Analyseplattform, gab den erfolgreichen Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen Euro unter der Leitung von BlackFin Capital Partners bekannt. ETFbook bietet eine umfassende Daten- und Analyseplattform, die über eine benutzerfreundliche Webanwendung und robuste APIs zugänglich ist. Mit einer Präsenz in den wichtigsten europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...