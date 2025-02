Zürich - Der US-Dollar verliert am Freitagmorgen gegenüber den Hauptwährungen Euro und Franken etwas an Terrain. Der Fokus liegt laut Analysten auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute beginnt, und US-Zahlen am Nachmittag. Das EUR/USD-Paar kostet kurz vor Mittag 1,0476 nach 1,0456 am frühen Morgen, bei USD/CHF sind es 0,9016 nach 0,9043. Entsprechend halten sind die Veränderungen zwischen Euro und Franken sehr in Grenzen, aktuell wird das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...