Die Carl Zeiss AG will am Hauptstandort in Baden-Württemberg künftig 50 Prozent des benötigten Stroms selbst erzeugen. Zum Einsatz sollen 68 MW Wind und 45 MW PV kommen. Die Unternehmensgruppe Carl Zeiss will an ihrem Hauptstandort in Baden-Württemberg künftig die Direktversorgung mit Strom durch eigene Windenergie- und Photovoltaikanlagen an. Darüber berichtet der Landesverband des BWE in Baden-Württemberg. So wolle die weltweit aktive Carl Zeiss AG einen Schritt in Richtung energetische Unabhängigkeit ...

