München (ots) -Diese Reality-Show schreibt auch nach einem Vierteljahrhundert TV-Geschichte: "Big Brother" feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum in Deutschland. Am 28. Februar 2000 geht die erste Staffel hierzulande auf Sendung, begeistert ein Millionen-Publikum und ebnet als Mutter aller Reality-Shows den Weg für ein ganzes Genre und neue Stars, die bis gestern noch Normalos waren. Rund 25 Jahre später startet am Montag, 24. Februar 2025 die neue Staffel als Joyn Original.Der ProSiebenSat.1-Superstreamer ist auch 2025 die Heimat der größten und einflussreichsten Reality-Show der Welt mit rund 70 internationalen Adaptionen, über 600 Staffeln und über 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner, die insgesamt mehr als 52.000 Tage in den kameraüberwachten Containern und Häusern verbracht haben. Seit dem internationalen Start 1999 in den Niederlanden, war "Big Brother" bis heute nur 99 Tage nicht auf Sendung - seit 2004 gab es weltweit sogar keinen einzigen Tag mehr ohne die 24-stündige Überwachung der Bewohnerinnen und Bewohner durch Big Brother. In Deutschland zählt "Big Brother" mit dem Start der 15. Staffel und dem 25-jährigen Jubiläum zu den Adaptionen mit der weltweit längsten Historie.Thomas Münzner, Programmchef von Joyn: "Wir sind extrem stolz, dass die legendärste Reality-Marke der Welt seit vergangenem Jahr bei Joyn ihr Zuhause gefunden hat. Joyn zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern den Kern der Show rund um die Uhr, nämlich die ungefilterte Realität. Das ist 'Big Brother'. Happy Birthday!"Rainer Laux, Executive Director "Big Brother", setzt das von TV-Produzent John de Mol entwickelte Format 2000 in Deutschland um und zeichnet mit seinem Team auch heute noch für "Big Brother" und "Promi Big Brother" verantwortlich: "'Big Brother' ist der Ursprung der Reality-Shows, die wir heute kennen und hat nichts von seiner ursprünglichen Magie verloren. Auch wenn sich seit 2000 viel in der Medienlandschaft und der Gesellschaft verändert hat, der Kern von Reality-Formaten begeistert uns heute noch genauso wie damals. Auch 'Big Brother' wandelt sich mit jeder Staffel, setzt neue Trends, überrascht und bereitet neue Karrieren. Ein Sprungbrett für alle Menschen, die etwas zu erzählen haben, unterhalten möchten und uns begeistern. Der große Bruder und die Zuschauer haben sie immer wieder gemeinsam entdeckt. Das gesamte Team freut sich ab dem 24. Februar 2025 auf die neue Staffel."Marc Rasmus, heute SAT.1-Senderchef, begleitet den großen Bruder in Deutschland seit dem Start im Jahr 2000 und verantwortet "Promi Big Brother" für SAT.1: "Niemand konnte damals ahnen, welchen unfassbaren Hype 'Big Brother' auslösen würde - und auch welche Kontroversen. Reality-Formate wie heute kannte man nicht, erstmals konnte man ungefiltert am Leben anderer Menschen teilhaben. Millionen fieberten bei Nominierungen, Auszügen, Liebesgeschichten und Streits mit und lachten mit den Bewohnern. Diese Faszination strahlt 'Big Brother' auch nach 25 Jahren noch aus. Ich gratuliere dem großen Bruder von Herzen und freue mich auf die neue Staffel auf Joyn."Der Countdown für "Big Brother" 2025 läuftExklusiv. Live. Vorab. Big Brother lädt die Fans am Freitag, 21. Februar 2025, um 11:00 Uhr, live auf Joyn zur Pre-Show "Big Brother - Der Countdown" ein. Welche Neuerungen hält der große Bruder bereit? Wer sind die mutigen Bewohnerinnen und Bewohner, die sich der 50-tägigen Herausforderung im Container stellen werden?Während "Big Brother - Der Countdown" besteht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte melden Sie sich hierzu bis kommenden Mittwoch, 19. Februar 2025, um 16:00 Uhr, bei lisa.wittke@seven.one an.Produziert wird "Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions."Big Brother - Der Countdown" am Freitag, 21. Februar 2025, um 11:00 Uhr live auf Joyn"Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Montag, 24. Februar 2025, um 23:00 Uhr rund um die Uhr live auf Joyn und "Big Brother - Der Einzug" am Montag, 24. Februar 2025, um 23:15 Uhr, live auf Joyn und in SAT.1"Big Brother"-Tageszusammenfassungen ab Dienstag, 25. Februar 2025, montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn"Big Brother - Die Show" ab Dienstag, 25. Februar 2025, montags bis freitags, um 19:15 Uhr live auf Joyn und auf sixxHashtag zur Sendung: BigBrotherDEÜber JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 45.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau" oder "Promi Big Brother", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Paramount und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. 