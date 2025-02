Stuttgart (ots) -- Weltweit einzigartig: DEKRA bündelt Test- und Zertifizierungsservices für Cybersicherheit, funktionale Sicherheit und künstliche Intelligenz (KI) im neuen Angebot "Digital Trust"-Service.- Mit dem neuen integrierten Service unterstützt DEKRA Unternehmen dabei, vertrauenswürdige Produkte auf den Markt zu bringen - ohne Kompromisse bei der Sicherheit, für höchstes Vertrauen beim Verbraucher, weltweit.- Ein globaler Maßstab für Qualität, Sicherheit und Compliance im digitalen Zeitalter.Der Erfolg einer Innovation ist heutzutage maßgeblich von drei Sicherheitsaspekten geprägt: funktionale Sicherheit, digitale und KI-Sicherheit. Um die integrierte Prüfung und Zertifizierung dieser drei Dimensionen aus einer Hand zu ermöglichen, hat DEKRA den weltweit einzigartigen, integrierten "Digital Trust"-Service ins Leben gerufen. Mit dieser Lösung will das Unternehmen für ein neues Maß an Vertrauen, Transparenz und Compliance in der digitalen Wirtschaft sorgen.Objekte, seien es Fahrzeuge oder Industrie- und Konsumgüter, entwickeln sich ständig weiter. Sie sind zunehmend drahtlos vernetzt und softwaredefiniert. Damit wächst auch der Bedarf, die Sicherheit dieser Innovationen umfassend zu testen. Im Mittelpunkt stehen heute neben der Cybersicherheit auch die funktionale Sicherheit und die Prüfung von KI. "Digital Trust" wird zum Schlüsselfaktor für Erfolg. DEKRA unterstützt Unternehmen durch den neuen integrierten "Digital Trust"-Service nicht nur dabei, Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen bringt seine 100 Jahre Erfahrung in der unabhängigen Prüfung und Zertifizierung von Technologien auch dazu ein, bei Verbraucherinnen und Verbrauchern Vertrauen in neue Produkte aufzubauen.Die Nachfrage nach sicheren, KI-gesteuerten und vernetzten Technologien wächst. In dieser Situation steht DEKRA der Industrie als vertrauenswürdiger Partner zur Seite, der dabei hilft, regulatorische Komplexität sicher zu meistern, ohne Fortschritt aufzuhalten. "Innovation braucht Vertrauen", sagt Stan Zurkiewicz, CEO und Vorstandsvorsitzender von DEKRA, "wir sorgen für Cybersicherheit, funktionale Sicherheit und für die Überprüfung von KI, damit unternehmerisches Handeln auf einer sicheren Grundlage steht - ohne das Tempo oder die Innovationskraft auszubremsen."Wie sich Innovation und Regulierung in der digitalen Welt die Waage haltenDer "Digital Trust"-Service von DEKRA bietet einen ausgewogenen Ansatz. So können sich Kundinnen und Kunden in der komplexen digitalen Welt zurechtzufinden und auf vertrauensvolle Innovationen setzen."Vertrauen ist keine Option, sondern Pflicht. Es ist die Voraussetzung für sicheres und wettbewerbsfähiges Handeln im Markt. Unternehmen, Regulierungsbehörden und Verbraucher erwarten transparente und überprüfbare digitale Sicherheit. Mit unserem neuen Angebot an "Digital Trust"-Services helfen wir Unternehmen dabei, ihre Produktinnovationen schneller auf den Markt zu bringen, während gleichzeitig Sicherheitsrisiken minimiert werden", sagt Fernando E. Hardasmal, Executive Vice President Digital Products and Solutions bei DEKRA.Integriert prüfen und zertifizieren, um Innovationen zu fördern - aber sicher!Bislang mussten Unternehmen für die Prüfung von Cybersicherheit, funktionaler Sicherheit und KI-Compliance mehrere Unternehmen beauftragen. DEKRA vereinfacht und verschlankt diesen Vorgang mit einem einzigen "Digital Trust"-Service, der für integrierte, nahtlose, unabhängige und weltweit anerkannte Prüfprozesse steht. Möglich wird dieses effiziente Vorgehen durch die breite, fachübergreifende Expertise von DEKRA. Damit kann das Unternehmen seinen globalen Kunden schnelle, effiziente und zuverlässige Unterstützung bieten. "Komplexe Regulierung darf kein Bremsklotz für Innovationskraft sein. Mit unseren mehr als 200 Expertinnen und Experten im Bereich "Digital Trust"-Services machen wir die zugehörige Prüfung und Zertifizierung schneller, effizienter und global skalierbar. Unsere Kundinnen und Kunden sollen sich voll und ganz auf die Entwicklung sicherer, vertrauenswürdiger und regelkonformer Produkte konzentrieren können", so Hardasmal weiter.Über DEKRASeit 100 Jahren steht DEKRA für Sicherheit. 1925 mit dem ursprünglichen Ziel gegründet, die Verkehrssicherheit durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten, hat sich DEKRA zur weltweit größten unabhängigen nicht börsennotierten Sachverständigenorganisation im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung entwickelt. Heute begleitet das Unternehmen als globaler Partner seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen und Lösungen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben - ganz im Sinne des DEKRA Jubiläumsmottos "Securing the Future". Im Jahr 2024 hat DEKRA voraussichtlich einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro erzielt. Rund 49.000 Mitarbeitende sind in etwa 60 Ländern auf fünf Kontinenten mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen im Einsatz. DEKRA gehört mit dem Platinum-Rating von EcoVadis zu den Top-1-Prozent der nachhaltigsten Unternehmen weltweit.