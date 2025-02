EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG sichert sich 4,3 Millionen Mantis-Token: Innovation durch Cross-Chain-Interoperabilität und KI-Integration im DeFi-Sektor



14.02.2025

Advanced Blockchain AG sichert sich 4,3 Millionen Mantis-Token: Innovation durch Cross-Chain-Interoperabilität und KI-Integration im DeFi-Sektor Berlin, 14. Februar 2025 - Die Advanced Blockchain AG ("ABAG", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, gibt bekannt, dass Mantis, ein Projekt innerhalb ihres Portfoliounternehmens Composable Finance, am 11. Februar 2025 das Token Generation Event (TGE) abgeschlossen hat. Im Rahmen des Events erhielt die Advanced Blockchain AG 4,3 Millionen Mantis-Token ($M), die seit dem 12. Februar 2025 handelbar sind. Die Token wurden der ABAG im Zuge von zwei Finanzierungsrunden sowie durch erbrachte Inkubations- und Beratungsleistungen zugesprochen. Ein Großteil der erhaltenen Token unterliegt einem Vesting und ist zunächst nicht handelbar. Im Rahmen des TGE wurden der ABAG über 140.000 $M-Token "unlocked", während die verbleibenden Token in den kommenden 30 Monaten gemäß dem festgelegten Vesting-Zeitplan sukzessive freigegeben werden. Mantis ist ein auf Solana basiertes Cross-Chain-Protokoll, das Blockchain-übergreifende Transaktionen durch das IBC-Protokoll ermöglicht. Es verbindet Netzwerke wie Ethereum, Polkadot und Cosmos und trägt damit wesentlich zur Verbesserung der Interoperabilität im Bereich der dezentralen Finanzmärkte (DeFi - Decentralized Finance) bei. Die Integration der DeFAI Interactive Search Engine (DISE) erlaubt den Einsatz von KI-gestützten Agenten, die Prozesse automatisieren und optimieren - ein entscheidender Vorteil für die Effizienz und Skalierbarkeit dezentraler Anwendungen. Die Advanced Blockchain AG hatte im Juni 2021 2 Millionen US-Dollar in Composable Finance investiert und im Gegenzug 5,7 Millionen LAYR-Token erhalten, von denen bereits 2022 erste Teilveräußerungen erfolgten. Der Mantis-Token ($M) ersetzt den ursprünglich geplanten LAYR-Token. Composable Finance setzt dabei auf eine modulare DeFi-Infrastruktur, die eine nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Blockchains ermöglicht und die Interoperabilität im DeFi-Sektor nachhaltig stärkt. Der Mantis-Launch unterstreicht die Innovationskraft dieses Ökosystems, schafft neue Wachstumschancen im DeFi-Sektor und stärkt die Position der Advanced Blockchain AG, die weiterhin am Wachstum von Composable Finance beteiligt bleibt und vom Potenzial des Mantis-Tokens sowie den zukünftigen Entwicklungen im Bereich der dezentralen Finanzen profitiert. Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .



Kontakt:

ir@advancedblockchain.com



